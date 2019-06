Spider-Man Far From Home: confermate due scene dopo i titoli di coda

Spider-Man Far From Home (qui trovate l’ultima clip rilasciata), lungometraggio diretto da Jon Watts (Clown, Spider-Man: Homecoming) e scritto da Chris Kenna ed Erik Sommers, vedrà il celebre Peter Parker (Tom Holland) affrontare della nuove minacce in compagnia di Mysterio (Jake Gyllenhaal), suo storico rivale. L’opera, che arriverà tra meno di un mese nelle sale italiane, sarà un importante spartiacque perché terminerà la Fase 3 del MCU per poi mettere la basi per la quarta.

Spider-Man Far From Home: una notizia conferma delle scene presenti

Il sito Screen Rant ha ufficializzato il fatto che nel cinecomic saranno presenti due scene dopo i titoli di coda, che saranno di vitale importanza per il futuro del piano cinematografico della Casa delle Idee. Aspettiamo quindi di vederle per poter speculare sulle prossime pellicole supereroistiche.