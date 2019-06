Gears 5 non avrà Season Pass, presenti le microtransazioni

Solo verso la fine dell’estate avremo modo di mettere le mani sul tanto atteso Gears 5, il quale ha svelato alcune delle sue modalità extra dura la settimana dell’E3. In attesa di vedere le novità presenti nella Campagna Principale, The Coalition ha svelato dei dettagli legati ai contenuti che sarà possibile sbloccare in-game.

Gears 5: ecco il nuovo sistema di ricompense

The Coalition ha subito chiarito che non ci sarà nessun tipo di Season Pass per il gioco di Microsoft, né tantomeno lootbox; le mappe aggiuntive saranno gratuite per tutti i giocatori. Verrà introdotto un sistema chiamato Tour of Duty in cui, in base al rank raggiunto nelle Stagioni e alle sfide giornaliere completate, si verrà premiati con oggetti di personalizzazione, comprese skin per i personaggi. Nuovo sarà anche il sistema dei Rifornimenti; giocare e passare del tempo nelle varie modalità garantirà il guadagno di carte randomiche utili per migliorare le abilità dei nostri personaggi. In caso di duplicati, queste verranno trasformate in rottami da utilizzare nel crafting di specifici Rifornimenti o per potenziare le carte che già abbiamo. Guadagnare un’ottima posizione in classifica nelle modalità Versus e Fuga garantirà altre ricompense. Saranno, infine, presenti le microtransazioni. Queste saranno legate ad una valuta chiamata Ferro (ottenibile anche in Tour of Duty) utile per comprare moltiplicatori di esperienza per le modalità PvE o velocizzare il guadagno di Rifornimenti. Il team ha precisato che non garantiranno benefici pay-to-win.