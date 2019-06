Moto E6: leak mostra lo smartphone economico

Dopo circa 2 mesi di silenzio in merito al device economico, un nuovo leak è stato diffuso riguardo il Moto E6. Lo smartphone economico, successore dell’attuale E5 è stato mostrato in modo decisamente dettagliato grazie ad un leak diffuso dal decisamente affidabile utente Evan Blass.

Per quanto riguarda il lato frontale ci troviamo di fronte ad un qualcosa di molto simile al suo predecessore, con tanto di cornici decisamente spesse, specialmente quella inferiore, ed una singola fotocamera frontale, dalle dimensioni non troppo prominenti. Le vere differenze arrivano con il retro del device, il quale presenta un pattern all’apparenza zigrinato, rispetto a quello liscio dell’E5. Oltre a ciò la singola camera posteriore questa volta occupa decisamente meno spazio ed è stato posto in alto a sinistra dello smartphone, con sotto un LED.

Moto E6 sembra distaccarsi in maniera decisa da un punto di vista estetico, almeno nel lato posteriore

Infine non vi sono tracce di un sensore per impronte digitali posteriore, segno che quest’ultimo potrebbe essere stato sostituito con uno interno al display oppure totalmente rimosso dai metodi di sblocco, per rendere più economico il dispositivo.