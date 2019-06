Star Wars Jedi Fallen Order: il sistema di parata sarà simile a Sekiro

Seppur non in modo approfondito, il recente E3 ha visto mostrare il sistema di combattimento di Star Wars Jedi Fallen Order in azione. Nel titolo, prenderemo i panni di un Jedi addestrato nell’uso della Forza e, ovviamente, nello stile di combattimento con la Spada Laser, il quale sarà molto simile a quello visto in Sekiro Shadows Die Twice.

Star Wars Jedi Fallen Order: ampio utilizzo di parate e contrattacchi

Nonostante la somiglianza, a prima vista, possa essere passata per le mente dei giocatori che hanno seguito il gameplay dell’E3, il noto Game Informer ha confermato le varie supposizioni. In una sessione di gioco più approfondita, si è notato come il combat system del gioco sviluppato da Respawn si basi molto sul concetto di parate, contrattacchi e parate perfette (parry) per fare breccia nella difesa avversaria e uccidere il malcapitato con una mossa finale; concept già visto nella produzione di From Software. Non a caso il team di Respawn Entertainment ha già avuto modo di confermare come i titoli di From Software siano stati di grande ispirazione per il loro gioco di Star Wars. Queste nuove informazioni danno semplicemente una conferma ulteriore, oltre a farci capire meglio il sistema di combattimento in attesa di provarlo con mano. Sperando che il titolo non sia ai livelli di difficoltà di Sekiro, vi ricordiamo che sarà disponibile dal 15 novembre su PC, PlayStation e Xbox.