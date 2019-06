Pixel 4: render mostra la presenza di un notch

Dopo un reveal repentino ed essere stato immortalato in una foto, Google Pixel 4 torna a far discutere, grazie ad un nuovo, interessante render da poco diffuso in rete. Difatti un render da poco apparso sul noto sito SlashLeaks mostra chiaramente la presenza di un notch frontale sul device americano.

Come è facile osservare grazie al dettagliato render, sulla parte frontale del Pixel 4 risultano 2 fotocamere, racchiuse in uno spesso notch, decisamente più in linea con il design del precedente modello dell’azienda americana. Oltre a ciò, come era lecito aspettarsi, sono presenti cornici laterali sottili, mentre quella inferiore appare decisamente più spessa di queste ultime. Per quanto riguarda la parte posteriore non sono state aggiunte informazioni in merito, in quanto un altra serie di render di SlashLeaks mostra esattamente quanto rivelato finora da Google, ovvero 2 camere posteriori inserite in uno spesso bumper.

Pixel 4 potrebbe ospitare 2 camere frontali all’interno di uno spesso notch

Non occorre altro quindi che attendere altre informazioni ufficiali in vista del probabile reveal nel mese di ottobre 2019.