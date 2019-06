Ron Howard dirigerà il suo primo film d’animazione

Ron Howard, noto regista americano, ultimamente è finito nella gogna mediatica a causa di Solo: A Star Wars Story, che non è stato apprezzato dal pubblico di Guerre Stellari. Tralasciando le critiche sullo spin-off, che metteva in scena una curiosa avventura con protagonista il celebre contrabbandiere, stiamo parlando di un filmaker di spessore, che stando alle ultime notizie, sta lavorando ad un progetto inedito.

Ron Howard si metterà in gioco con un nuovo genere

Variety ha infatti comunicato che l’autore ha in programma un film d’animazione, che sarà l’adattamento di The Shrinking of Treehorn, libro per bambini scritto nel 1971 da Florence Parry Heide e contenente le illustrazioni di Edward Gorey. Vedremo quindi in futuro se la scommessa tentata da Howard sarà gradita dall’audience.

