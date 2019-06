Vedova Nera: nel film sarà presente anche Ray Winstone

Vedova Nera, nuova pellicola supereroistica incentrata su Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), è attualmente in produzione e sarà uno dei film che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Attualmente non abbiamo molte informazioni sul progetto, ma si vocifera che l’antagonista possa essere Taskmaster, come vi avevamo già comunicato.

Vedova Nera: un altro membro del cast è stato ufficializzato

Qualche ora fa, grazie a Variety, è stato annunciato che Ray Winstone, noto attore britannico, sarà presente nel cast, in un ruolo ancora misterioso. L’artista è apparso recentemente in realizzazioni come il remake di Point Break, Noah di Aronofsky e Biancaneve e il cacciatore. Rimanete sintonizzati su GamesVillage.it per avere ulteriori dettagli in merito.