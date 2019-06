The Legend of Zelda Link’s Awakening: Digital Foundry analizza la demo E3

Tra i tanti giochi in arrivo nella seconda metà dell’anno su Nintendo Switch spicca sicuramente The Legend of Zelda Link’s Awakening, remake del quarto capitolo della serie uscito originariamente nel 1993 su Game Boy. In attesa di vedere come si comporterà il titolo nella sua versione finale, Digital Foundry ha analizzato la demo disponibile all’E3.

The Legend of Zelda Link’s Awakening: alcuni problemi tecnici da sistemare

Premettendo che la versione analizzata sia quella della demo dell’E3 2019, i problemi riscontrati durante l’analisi sono legati ad un prodotto ancora in via di sviluppo, pertanto potrebbero essere sistemati prima del lancio. Nel video, visibile in calce, è possibile notare come il remake di uno dei titoli più amati della serie Zelda soffra di problemi legati sia al frame rate che alla risoluzione. Il primo, in Modalità TV, oscilla costantemente tra i 30 e i 60fps, mentre la risoluzione raggiunge approssimativamente i 1404×792 con una qualità d’immagine che si avvicina molto ad altri titoli per Switch. Da lodare, invece, la cura per i dettagli, i quali riescono ad essere precisi con la versione Game Boy.