Shakes & Fidget festeggia il decimo anniversario con il lancio della versione rimasterizzata

L’MMORPG Shakes & Fidget ha festeggiato il suo decimo compleanno nel corso di questa settimana: il titolo, di stampo fantasy e caratterizzato da oscuri dungeon da ripulire e con un sistema social basato sulle gilde, venne originariamente lanciato nel 2009.

Playa Games ha deciso di celebrare l’anniversario dell’MMO multipiattaforma con diverse attività e ricompense speciali. La prima novità è il lancio della versione Remastered, tra le cui nuove feature vanno annoverati l’aumento della risoluzione e diversi miglioramenti all’interfaccia. Per il resto, saranno disponibili ben 10 differenti sorprese in gioco, fra cui la possibilità di affrontare un nuovo dungeon, chiamato “Loop continuo di Idoli”, in cui i giocatori possono misurarsi contro i content creator più famosi su YouTube.

Sono state fatte modifiche anche al fabbro, che ora può rielaborare gli oggetti epici, ed è stato aggiunto un nuovo oggetto, il Santo Graal, utile per conoscere in anticipo gli oggetti che devono ancora essere scoperti nell’Album dei ritagli della Meticolosità. Per poterlo ottenere, però, è necessario raggiungere il livello 85 ed avere almeno 1000 oggetti registrati nell’album.

Sono stati poi aggiunti 10 nuovi achievement, 10 oggetti epici bonus, 100 nemici ridisegnati ed è stato rinnovato il design del Magic Shop di Fidget. Dal 21 al 23 giugno, infine, tutti gli eventi si svolgeranno contemporaneamente, il che significa poter ottenere più esperienza, più oggetti epici, più denaro e il 20% in più di funghi nell’apposito negozio.

Per maggiori info sull’update di Shakes & Fidget, potete recarvi sul suo forum ufficiale.