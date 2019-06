Watch Dogs Legion: la sceneggiatura tiene conto di ben 20 possibili variazioni

Watch Dogs Legion si è rivelato sicuramente uno dei titoli più intriganti presentati durante il recente E3. La caratteristica principale del nuovo titolo Ubisoft, infatti, permette ai giocatori di controllare ogni singolo personaggio non giocante incontrato nella mappa di gioco. Una feature di tale portata, però, deve fare conto a possibili limiti imposti dalla sceneggiatura.

Watch Dogs Legion: ogni personaggio sarà completamente unico

La possibilità di prendere il controllo di ogni NPC pone molti problemi ai fini narrativi del prodotto. Ogni scena di intermezzo dovrà, per forza di cose, richiedere variazioni alla sceneggiatura, alle animazioni, alla recitazione, ai dialoghi e tanto altro, a seconda del personaggio che useremo. A spiegare meglio come funziona lo sviluppo di tale feature ci ha pensato il creative director Clint Hocking. Lo sviluppatore ha spiegato che la sceneggiatura di Legion conta ben 20 possibili variazioni basate sulle caratteristiche di cui sopra. Il team di sviluppo sta sfruttando nuove tecnologie per modificare le voci dei vari attori per far sì che ogni personaggio abbia il proprio timbro vocale (anche se più personaggi saranno doppiati dallo stesso attore); oltre all’utilizzo della Fotogrammetria per scannerizzare dozzine di visi, i quali poi vengono combinati con nuove tecniche di animazione per crearne migliaia tutti diversi tra loro. Il creative director ha concluso affermando che, qualsiasi personaggio si scelga di utilizzare, la storia che vivrete sarà unicamente vostra. Il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 6 marzo 2020.