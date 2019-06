Marvel’s Avengers: l’ambientazione non includerà solamente la Terra

Sicuramente uno dei titoli più attesi per il 2020 è senza ombra di dubbio Marvel’s Avengers, presentato ufficialmente durante la conferenza Square Enix all’E3 2019, dove abbiamo potuto dare un primo sguardo alla produzione. Ebbene, secondo l’azienda, l’opera presenterà diverse ambientazioni, in cui potremo utilizzare gli Avengers non solo sulla Terra, ma bensì in altri luoghi

Marvel’s Avengers: ecco le dichiarazioni del Creative Director di Crystal Dynamics

A confermarlo, ci ha pensato Noah Hughes, Creative Director presso Crystal Dynamics, il quale dichiara che le missioni da portare a termine porteranno i giocatori in varie location sparse per la Terra, ma anche nello spazio. Purtroppo, le informazioni in nostro possesso sono piuttosto limitate, può darsi che i Vendicatori saranno chiamati a svolgere il loro lavoro su altri pianeti.

Per concludere, ecco le dichiarazioni del Creative Director:

Il gioco si apre all’evento A-Day. I Vendicatori stanno aprendo un quartier generale sulla costa occidentale e mostrando un nuovo Helicarrier con alcune nuove tecnologie. Le cose vanno terribilmente male, e questo porta allo scioglimento dei Vendicatori. Riprendiamo la storia cinque anni dopo, e quel viaggio li porterà in molti posti: potete vederne alcuni nella demo qui all’E3. Vediamo Tony nello spazio per un momento. Vediamo un ambiente innevato, con Thor che lo attraversa in volo. Abbiamo una grande varietà di location, che ci fa capire che non è solo un’area che i Vendicatori proteggono. È un mondo intero. Sarà interessante vedere quante località ci sono nel gioco, e se otterremo o meno un livello spaziale completo, o se questo sarà semplicemente limitato a una singola missione. Al momento, tutto quello che possiamo fare è speculare in attesa di maggiori dettagli.

L’opera sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 15 maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.

Passate dalla nostra sezione Games.