Gran Turismo Sport: finalmente arriva la pioggia su tutti i circuiti

Gran Turismo Sport sta ricevendo un ottimo supporto post-lancio, per esempio il mese scorso è arrivato un aggiornamento che includeva una pista e nuove macchine. Ora sembra che finalmente, dopo tanta attesa, sarà realizzato uno dei desideri dei fan, ovvero la presenza della pioggia in tutti i tracciati del gioco di Polyphony Digital.

In rete sono trapelati dei video dove si nota chiaramente la presenza dei nuovi effetti meteorologici. In quello di GT Planet possiamo vedere la storica pista del Nurburgring completamente bagnata. Purtroppo al momento ne Sony ne PolyPhony Digital hanno fornito informazioni ufficiali in merito, pertanto non ci resta che attendere per vedere quando arriverà questo nuovo aggiornamento.

Gran Turismo Sport è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

First glimpse of rain in #GTSport! Be sure to tune in to the #FIAGTC live streams from here at the Nurburgring this weeekend for a better look, with a few more surprises to come, too… pic.twitter.com/VZ18DhYeeX

— GTPlanet (@GTPlanetNews) June 20, 2019