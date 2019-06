Monster Hunter World: annunciata la Difficoltà Dinamica, disponibile anche nel gioco base

In questi giorni si sta tenendo il Beta testing di Iceborne, prima espansione per Monster Hunter World, titolo di caccia fantasy sviluppato da Capcom. Questa espansione, oltre a nuove zone da esplorare, aggiungerà tanti nuovi mostri, armi ed equipaggiamenti per il nostro Cacciatore; come il Clutch Claw, una specie di rampino utile per avvicinarsi velocemente alla preda.

Monster Hunter World: la caccia a due giocatori sarà più agevolata

Oggi, Capcom ha svelato che le novità previste per Iceborne non saranno solamente a livello contenutistico, ma anche tecnico. Con l’espansione, infatti, verrà introdotta la cosiddetta Difficoltà Dinamica (in fase di test insieme all’espansione), la quale renderà più agevole la vita dei Cacciatori un po’ più solitari. In Monster Hunter la difficoltà delle missioni si basa su un semplice scaling della vita dei mostri in base al numero di giocatori presenti nel party. Un grande contro era dettato dal fatto che la salute di tale mostro non veniva scalata se un membro del party si disconnetteva. Ora, grazie a questa nuova componente, lo scaling avverrà senza problemi, soprattutto per quei giocatori che affronteranno le missioni in gruppi da due (lo scaling da gruppi da quattro a tre sarà di gran lunga minore). La Difficoltà Dinamica sarà disponibile per tutte le tipologie di missioni, vecchie e nuove e sarà sfruttata anche da chi non comprerà l’espansione. Iceborne sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation e Xbox; su PC nel corso dell’inverno.