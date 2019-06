Crash Team Racing Nitro-Fueled: Beenox sta lavorando per risolvere i problemi dell’online

Beenox, lo sviluppatore di Crash Team Racing Nitro-Fueled, ha rilasciato un tweet per rispondere sulla situazione dei problemi online che i giocatori hanno segnalato, affermando che stanno lavorando per fornire una soluzione immediata. Il remake del gioco di Naughty Dog è uscito oggi e ha già ottenuto un riscontro molto positivo, ma non ci è voluto molto prima che i giocatori segnalassero problemi con la modalità online.

Molti fan si sono rivolti ai social media per comunicare le loro lamentele. Su Twitter sono stati segnalati problemi di lag e tempi di caricamento lunghissimi, con molti che definiscono il gioco online come “rotto “. Sul subreddit di Crash Team Racing si trovano lagnanze simili, così come quelle dei modelli di personaggi che non si sincronizzano con la mini mappa e personaggi che vincono di default perché ogni altro personaggio è improvvisamente scomparso.

Nell’attesa e nella speranza che Beenox sistemi questi problemi, non ci rimane altro che divertirci con la modalità avventura in single player.

As CTR Nitro-Fueled launches globally and our online service is ramping up, we are monitoring feedback and making adjustments to the game. An immediate fix is in the works to address the online multiplayer experience. We appreciate your patience and we will keep you posted.

— Beenox (@BeenoxTeam) June 21, 2019