Final Fantasy VII Remake: Square Enix afferma che i remake sono più difficili da creare rispetto ai titoli originali

Final Fantasy VII Remake, di Square Enix, è senza dubbio uno dei giochi più attesi in arrivo. Il gioco originale è stato il primo gioco di ruolo giapponese a diventare mainstream in occidente, e secondo l’amministratore delegato di Square Enix, ciò rende in realtà più difficile realizzarne un remake piuttosto che creare un gioco originale.

Final Fantasy VII Remake: l’incredibile successo del gioco originale ci mette addosso grandi responsabilità

Yosuke Matsuda, in un’intervista a GamesBeat, pensa che questo Remake rappresenti una grande sfida, nel senso che ci sarà tanta pressione perché non ci si potrà affidare solamente alla nostalgia, soprattutto quando si desidera attrarre un pubblico moderno che non abbia familiarità con l’originale. Allo stesso tempo teme di scontentare i fan del gioco, che potrebbero trovarlo troppo diverso rispetto a quello che hanno conosciuto su PlayStation 1 nel 1997.

Final Fantasy 7 Remake sarà pubblicato, in esclusiva, su PlayStation 4 il 3 marzo 2020.

