GRID: il Game Director dice la sua sulle microtransazioni

Durante una recente intervista con Christopher Smith, Game Director di GRID, rispondendo ad alcune domande, quest’ultimo ha espresso delle dichiarazioni riguardante l’argomento delle microtransazioni che, a detta sua, odia profondamente questo modello di monetizzazione.

Ecco le seguenti dichiarazioni del Game Director di GRID:

No, odio le microtransazioni. Qui c’è una cosa che posso dire: non ci sarà una ricarica per le tracce. Ogni nuova traccia che viene fuori tutti ottengono. Il grande motivo per cui si desidera acquistare il DLC: Ci sono nuove auto e nuove carriere. La nuova carriera ha nuove soddisfazioni, nuovi sblocchi. Quindi ci sono un sacco di cose interessanti da prendere e giocare. Ma se io e te stiamo giocando, e siamo amici, e non avete il DLC, potete entrare in qualsiasi nuova modalità di gara, e in qualsiasi nuova classe.

Se non hai la macchina che devi noleggiare. Il noleggio riduce essenzialmente i soldi che si ottengono dalla gara. Si ottengono sempre più soldi in gara che il costo dell’affitto. Così non sarete mai negativi. Quindi, ciò che ti permette di fare è ancora giocare. Non avrete la possibilità di cambiare la livrea. Se volete avere una scelta tra tutte le auto, le livree e le ricompense, e fare la nuova carriera per quella modalità di gara, avete bisogno del DLC.

Ma se vuoi giocare con i tuoi amici non ti terremo lontano mai dalle piste. Per me questo è il nostro modo di dire: Inoltre aggiungeremo al gioco nuove funzionalità nelle modalità gara”. Una delle modalità post-rilascio che siamo felici di annunciare oggi è la modalità a schermo condiviso, che arriverà dopo il rilascio per tutti. Anche in questo caso, è necessario acquistare il DLC. Ho una figlia di tre anni e voglio giocare fianco a fianco a lei. Per noi è molto importante che se lo comprerete, ti supporteremo. Ma le microtransazioni. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.