Genshin Impact: 34 minuti di gameplay della closed beta

Genshin Impact, il gioco ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è protagonista di un nuovo video che mostra 34 minuti di filmati di gioco della closed beta. Questo significa che il filmato non riflette la qualità del prodotto finale, ma può dare un’idea della realizzazione tecnica del titolo di miHoYo.

Genshin Impact: alla scoperta di un meraviglioso mondo

Nel nuovo JRPG di miHoYo, i giocatori si trasformano in un personaggio misterioso, prendono possesso di poteri magici e si imbarcano in grandi avventure per svelare le meraviglie e il destino di Teyvat. Il questo fantastico, meraviglioso mondo aperto vestirete i panni di una figura enigmatica chiamata “The Traveler”, che si sveglia sulla riva, con l’unico scopo di trovare i suoi genitori da lungo tempo perduti.

Genshin Impact al momento è previsto solamente su PC nel corso del 2020.

