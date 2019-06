Star Wars Jedi Fallen Order: ecco perché non si potranno smembrare i nemici umani

Uno dei difetti riscontrati dagli utenti dopo aver visto il video gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order è legato all’impossibilità di poter smembrare i nemici umani. Stando a quanto riferito recentemente da Respawn Entertainment, il motivo dietro tale scelta è da attribuire ai “piani alti”.

Star Wars Jedi Fallen Order: gli smembramenti vanno contro la politica di Disney

Stando a quanto dichiarato dal senior designer Justin Perez ad IGN, solamente i droidi e la fauna dei vari pianeti verrà smembrata dai colpi di Spada Laser del nostro protagonista. Il motivo sarebbe legato alle politiche family friendly di Disney. In aggiunta, la story artist della serie The Clone Wars, Tatyana Drewry Carvin, ha specificato che, secondo le “regole” di Disney, non si possono mostrare scene che presentano del sangue o, in caso di decapitazioni, nascondere l’inquadratura e non mostrarla apertamente. Un motivo che, a conti fatti, risulta anche piuttosto logico per una compagnia così vicina a famiglie e bambini come Disney. Il titolo sarà disponibile dal 15 novembre su PC, PlayStation e Xbox.