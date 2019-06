Xbox Scarlett: Microsoft rinuncia al lancio di due modelli?

Xbox Scarlett, anche se non nella sua incarnazione fisica, è stata rivelata da Microsoft sul palco dell’E3 2019, ma molti si aspettavano che venissero svelate due console. Le voci in precedenza suggerivano che Microsoft stava lavorando su un paio di nuovi dispositivi: uno chiamato Anaconda che sarebbe stato di fascia alta, e Lockhart che sarebbe l’opzione più economica. Thurrott.com riporta che Microsoft ora ha cambiato idea e si sta concentrando esclusivamente su una console Xbox di fascia alta.

Xbox Scarlett: un solo modello per rendere il lavoro più semplice agli sviluppatori

Fonti che hanno familiarità con i piani alti di Microsoft hanno riferito che il progetto Lockhart è stato abbandonato molte settimane fa, per via delle preoccupazioni degli sviluppatori e il doppio lavoro necessario a ottimizzare i giochi per entrambe le console.

Anche l’arrivo di Google Stadia ha contribuito alla decisione di concentrarsi esclusivamente su una console Scarlett e a collaborare con Sony, avere una sola console permette di avere un maggiore focus per combattere un nuovo e formidabile concorrente.

