Just Dance 2020: Ubisoft ha svelato il motivo dell’uscita su Wii

Nonostante l’annuncio fosse molto scontato (dopotutto la serie viene pubblicata a cadenza annuale), Just Dance 2020 ha sorpreso tutti i giocatori con l’annuncio della sua uscita anche su Nintendo Wii che, come sapete, è uscita nel lontano 2006 durante la settima generazione di console. Ubisoft ha finalmente svelato i motivi dietro tale scelta.

Just Dance 2020 su Wii per richiesta dei fan

Recentemente il portale Polygon ha chiesto delucidazioni sulla vicenda alla software house francese, la quale ha risposto che tale decisione è stata presa per via delle molte richieste da parte dei consumatori e la moltitudine di famiglie che giocano ancora sulla Wii. Precedentemente, una teoria che è cominciata a girare sui social network suggeriva che Ubisoft volesse pubblicare il titolo sulla console Nintendo per i bambini in ospedale e aiutarli con i movimenti, esercizi e riabilitazioni che il dancing game può offrire loro. Pratica a cui la software house non è estranea, dato che nel corso degli anni ha donato console e giochi proprio per i bambini in ospedale. Il titolo sarà disponibile dal 5 novembre su tutte le piattaforme… compresa la Wii.