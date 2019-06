CD Projekt RED: scegliere Keanu Reeves è stato naturale per noi

CD Projekt RED e il suo Cyberpunk 2077 sono stati al centro dell’attenzione nell’ultimo E3, d’altronde come poteva essere altrimenti da quando è stato rivelato che Keanu Reeves avrebbe avuto un ruolo chiave nel prossimo gioco di ruolo? È interessante notare che si è parlato molto poco del personaggio che andrà a interpretare. Sapevamo già che la compagnia voleva a tutti i costi Reeves nei panni Johnny Silverhand, e ora grazie a Mateusz Tomaszkiewicz veniamo a sapere i motivi di questa scelta.

CD Projekt RED: Mateusz Tomaszkiewicz spiega perché hanno scelto Keanu Reeves per il ruolo di Johnny Silverhand

Mateusz Tomaszkiewicz, il responsabile delle missioni del gioco, parlando con GamesIndustry ha spiegato che scegliere Keanu per il ruolo di Johnny Silverhand è stato naturale, questo per via dell’aria ribelle che ha sviluppato come attore interpretando film come Matrix o Johnny Mnemonic. Per chi non lo sapesse Johnny Silverhand è un personaggio centrale in tutta la serie Cyberpunk, nonché un influente Rockerboy e il cantante principale della band Samurai.

Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

