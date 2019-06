Hidetaka Miyazaki: Elden Ring sarà un’evoluzione di Dark Souls

Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware, ha condiviso nuove informazioni su Elden Ring in un’intervista a IGN.com. Tramite le sue parole veniamo a sapere che il suo nuovo gioco deve essere considerato come un’evoluzione della serie Souls. L’open world e la collaborazione di Martin sono due punti fondamentali per lo sviluppo del gioco.

Hidetaka Miyazaki: ho scelto Martin perché ritengo le sue opere dei capolavori

Parlando del gameplay di Elden Ring, Miyazaki ha spiegato che non è così lontano da quello di Dark Soul. Ciò non significa che il gameplay sarà identico, ma si potrebbe dire che Elden Ring appartiene allo stesso genere. Inoltre ha specificato che con un mondo più ampio, inevitabilmente diventano necessari nuovi sistemi e meccanismi di azione.

Per quanto riguarda la collaborazione con George RR Martin, Miyazaki ha dichiarato:

“Tutto è iniziato con la mia passione per le opere di Martin. A Song of Ice and Fire e il suo adattamento Game of Thrones sono entrambi dei capolavori. Sono anche molto affezionato a Fevre Dream e Tuf Voyaging . ”

In seguito Miyazaki si mise in contatto con Martin per un incontro, e da li scoccò la scintilla fra i due.

Elden Ring è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Una data di rilascio non è stata annunciata.

