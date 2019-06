First 4 Figures: la statua di Amaterasu si mostra in tutti i suoi dettagli

La settimana scorsa vi avevamo mostrato il trailer della statua in PVC di Amaterasu, fatta dagli artisti di First 4 Figures. In quella news vi avevamo detto che il 21 giugno si sarebbero aperti i pre-order dopo la diretta su Facebook. Ecco allora che è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notiza, e che mostra in ogni dettaglio le tre diverse versioni della statua protagonista di Okami.

First 4 Figures: tre versioni per Amaterasu

La statua può essere preordinata sullo store all’interno del sito ufficiale , nelle sue tre diverse edizioni:

Exclusive Edition (114.99 dollari)

Blade of Kusanagi Edition (114.99 dollari)

Combo Edition (199.99 dollari)

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra tutti i minimi dettagli delle statue.