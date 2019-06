Streets of Rogue: trailer con data di lancio su PC e console

Disponibile da marzo 2017 in fase di accesso anticipato su Steam, Streets of Rogue ha finalmente una data d’uscita ufficiale sia su PC che su console. Dopo due anni di early access e cinque di sviluppo, i due creatori del titolo fanno sapere che la versione 1.0 sarà disponibile dal 12 luglio su PC, MAC, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Streets of Rogue: in arrivo il 12 luglio

Il titolo in questione è un rogue-lite con scelte del giocatore e tanta libertà d’azione: prende ispirazione da titoli come Binding of Isaac e Nuclear Throne, con elementi RPG alla Deus Ex. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato dal publisher tinyBuild.