Cuphead: gli sviluppatori sognano di creare un nuovo Zelda

Gli sviluppatori di Cuphead, ispirati dal successo di Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer, vorrebbero creare un loro gioco di Zelda. In un’intervista rilasciata a Nintendo Force, Jared Moldenhauer, il fratello e co-fondatore dello studio, ha dichiarato che sarebbe felice di creare qualcosa di simile e ha fornito maggiori dettagli sulla sua idea.

Cuphead: Jared Moldenhauer vorrebbe creare uno Zelda tentacolare

” Uno Zelda tentacolare portato a nuova vita in uno stile animato a mano 2D. Pensate a tutta l’espressività e la vita che si può infondere alle tribù, persone e nemici di un universo così ricco! In maniera simile a Cuphead avremmo potuto mettere alla prova il nostro talento stilistico con boss enormi e tutti diversi fra loro, naturalmente gli sfondi sarebbero realizzati completamente a mano! La lista potrebbe andare avanti all’infinito, sarebbe un sogno che diventa realtà. ” Queste sono state le parole con cui Jared Moldenhauer ha spiegato come si immagina la sua eventuale creatura.

Ora che Cadence of Hyrule ha stupito il mondo, sembra che ci siano più possibilità di vedere altre collaborazioni fra Nintendo e studi indie in futuro. Il manager di Nindie, Kirk Scott, ha persino affermato che la collaborazione di Nintendo con studi minori in tutto il mondo potrebbe forse diventare una tendenza.

