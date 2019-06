343 Industries: la beta di Halo Infinite arriverà prima su Xbox One

343 Industries,dopo aver mostrato Halo Infinite all’E3 2019, ha deciso di fornire nuove informazioni sul progetto. In un nuovo post sul blog di Halo Waypoint, è stato affermato che sono previste alcune fasi beta prima del rilascio del gioco. Queste fasi inizieranno con un limitato numero di utenti e saranno disponibili prima su Xbox One. Tuttavia in seguito arriveranno anche su PC.

343 Industries: lo split screen sarà presente in Halo Infinite

Per quanto riguarda le altre informazioni presenti nel post, 343 afferma che lo split screen è già attivo e funzionante, il che sembra indicare che intendono includerlo in Infinite . Si dice anche che il gioco supporti la LAN e includa anche la personalizzazione delle armature simile a quella di Halo Reach.

Halo Infinite arriverà nel corso delle festività natalizie del 2020 su Xbox One, PC e Xbox Scarlett.

