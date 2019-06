Fire Emblem Three Houses: presentato il personaggio di Leonie

Continua il classico appuntamento che ci porta alla scoperta dei personaggi principali di Fire Emblem Three Houses, prossimo titolo RPG sviluppato da Koei Tecmo per Nintendo Switch. Oggi, il team di sviluppo ha presentato il personaggio di Leonie.

Fire Emblem Three Houses: umile figlia di un cacciatore

Il nuovo personaggio che vedremo in azione nel prossimo capitolo di Fire Emblem si chiama Leonie, della Casa del Cervo D’oro. Rispetto a molti altri studenti dell’Accademia degli Ufficiali, la giovane ragazza non è di origini nobili, poiché figlia di un cacciatore di un villaggio chiamato Sawin. Grazie all’aiuto degli abitanti del villaggio, è riuscita a mettere da parte abbastanza denaro per iscriversi all’Accademia con il sogno di diventare un mercenario e poter ripagare la gentilezza dell’intero villaggio. Proprio questo suo debito nei confronti degli abitanti di Sawin, spinge Leonie ad essere una degli studenti più motivati dell’Accademia. Il titolo uscirà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.