Samurai Shodown: il nuovo trailer ci presenta Kyoshiro

Mancano ormai pochi giorni all’uscita del nuovo capitolo di Samurai Shodown che sancirà il ritorno della storica serie picchiaduro di SNK. Con l’avvicinarsi della data di uscita stanno per volgere al termine anche le presentazioni dei personaggi all’interno del roster. Il trailer di oggi è incentrato su Kyoshiro.

Samurai Shodown: ecco l’eccentrico Kyoshiro

Il nuovo trailer è incentrato sul personaggio di Kyoshiro, probabilmente uno dei personaggi più inquietanti e sopra le righe del titolo. Ciò che lo caratterizza di più è il suo aspetto che prende ispirazione dallo stile giapponese del teatro Kabuki. Il suo stile di combattimento prevede l’utilizzo di una lancia che, grazie al suo range d’attacco, lo pone in una situazione di vantaggio rispetto agli avversari muniti di katana. Stando a quanto visto nel trailer, sarebbe anche in grado di evocare un’enorme rana. Il picchiaduro sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 25 giugno, mentre verso la fine dell’anno su PC, Stadia e Nintendo Switch.