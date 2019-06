Google abbandonerà il mercato dei tablet

Dopo il parziale insuccesso dello scorso Pixel Slate, Google ha deciso di abbandonare definitivamente il campo dei tablet, rinunciando a produrre un successore dello sfortunato Slate. Tale notizia è stata diffusa da un portavoce della compagnia americana sulle pagine di Business Insider.

Secondo quanto riportato l’azienda avrebbe infatti deciso di concentrarsi dal punto di vista hardware esclusivamente sul lato laptop, continuando quindi la linea Pixelbook, senza tuttavia rinunciare ad aggiornare dal punto di vista software l’attuale Pixel Slate. Tale dichiarazione è stata poi confermata da Rick Osterloh, capo della sezione hardware Google, in un recente post su Twitter.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019