From Software: al momento la VR è troppo limitante

Uno dei traguardi raggiunti negli ultimi anni grazie all’attuale generazione di console è sicuramente l’implementazione della Realtà Virtuale. La quale è riuscita a superare lo status di “sogno proibito e avveniristico” e arrivare ad essere qualcosa di concreto e dall’incredibile potenziale esprimibile sia nel campo videoludico che in molti altri. È pur vero, però, che la tecnologia utilizzata al momento possa risultare limitante, come affermato recentemente da From Software.

From Software: nessun nuovo titolo VR in lavorazione

Recentemente, la software house giapponese che ha dato vita a titoli come Dark Souls, il più recente Sekiro Shadows Die Twice e Déraciné ha infatti commentato il proprio parere sulla VR dopo aver lavorato a quest’ultimo gioco. Il producer Masanori Takeuchi ha dichiarato che sviluppare un titolo per la Realtà Virtuale (più precisamente per PlayStation VR) si è rivelato molto più limitante, per via dell’hardware, di quanto la compagnia si aspettasse, non potendo, quindi, rappresentare al meglio la loro visione del gioco. Nonostante non sia in programmazione nessun nuovo titolo VR per la compagnia, il producer non esclude che, con l’avvento di nuove console, non si possa tentare di nuovo con la Realtà Virtuale la quale, nel frattempo, potrebbe decisamente evolvere a livello tecnico e concedere più strumenti agli sviluppatori.