Crash Team Racing Nitro Fueled: Beenox ha risolto i problemi dell’online

Crash Team Racing Nitro-Fueled, come potete leggere nella nostra recensione, si è dimostrato un ottimo remake sotto tutti i punti di vista, ma nelle prime ore dopo il lancio sono sorti alcuni problemi nell’online. Molti fan del gioco hanno riferito di una costante lag con conseguenti teletrasporti dei veicoli e addirittura la sparizione di concorrenti dalle gare.

Crash Team Racing Nitro Fueled: la patch per l’online è stata rilasciata su tutte le console

Beenox, che era consapevole della situazione, parrebbe aver risolto i problemi con una patch rilasciata prima su PlayStation 4 e successivamente per Xbox One e Nintendo Switch. Le note della patch risultano piuttosto stringate, infatti riportano solo una generica descrizione che dice bug fixes, ma dopo averlo provato online su PlayStation 4 non abbiamo riscontrato nessuno dei problemi riferiti nei giorni passati.

Crash Team Racing Nitro-Fueled, sviluppato da Beenox, è stato pubblicato da Activision il 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Hello Fans! Our Nintendo Switch patch is now live, focused on improving online multiplayer. Thank you for your patience and for the feedback shared as we continue to refine the game. We’ll see you in the races! — Beenox (@BeenoxTeam) June 22, 2019

CTR Nitro-Fueled players – a patch is rolling out now for Xbox One that includes improvements to the online experience. Nintendo Switch players – hang tight, an update is still in progress. We’ll keep you posted on timing. — Beenox (@BeenoxTeam) June 21, 2019