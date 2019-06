Cyberpunk 2077: le romance saranno simili a quelle di The Witcher 3

Cyberpunk 2077 vedrà la presenza delle relazioni sentimentali, e saranno molto simili a quelle di The Witcher 3 secondo CD Projekt Red. Come saprai, le opzioni romantiche non erano infinite in The Witcher 3: Wild Hunt, ma questo perché Geralt era un personaggio predefinito legato alla storia dei libri. Nel nuovo gioco di CD Projekt Red i giocatori potranno creare i propri personaggi, il che si spera significhi più libertà e opzioni romantiche, anche se non a scapito della qualità.

Cyberpunk 2077: il quest designer ha confermato che le romance prendono a modello The Witcher 3

CD Projekt Red non ha parlato direttamente della questione, ma recentemente il quest designer Pawel Sasko ha confermato ad un fan che Cyberpunk 2077 è basato su The Witcher 3 per quanto riguarda le romance.

Pawel sottolinea che le scelte nei dialoghi e presumibilmente le azioni svolgono un ruolo importante per le relazioni amorose. Inoltre non potrai avere una storia con chiunque, ci saranno personaggi specifici con cui poterle avere. Diversamente da The Witcher 3 le opzioni non saranno limitate a rapporti eterosessuali.

Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 16 aprile 2020 per PS4, Xbox One e PC.