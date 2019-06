Persona 5 The Royal includerà una nuova Battle Song

Atlus ha già ampiamente confermato che il prossimo Persona 5 The Royal, versione aggiornata del titolo RPG, apporterà sostanziali cambiamenti e novità alla formula ludica del gioco. Tra questi sono compresi un nuovo scenario completamente giocabile, un nuovo personaggio principale e nuovi eventi di trama.

Persona 5 The Royal: 20 nuove tracce musicali

Le novità della versione The Royal riguarderanno anche il comparto musicale che verrà aggiornato con 20 nuove tracce. Una delle quali, Take Over, è stata presentata tramite un post su Twitter, visibile in calce. Il nuovo brano verrà proposto ogniqualvolta il giocatore inizierà una battaglia tramite la meccanica delle Imboscate. Il titolo arriverà in Occidente nel corso del 2020.