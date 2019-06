Flight Simulator verrà supportato grazie alle Mod e alla community

La conferenza Microsoft dell’E3 2019 ha avuto modo di regalare anche una grande soddisfazione per tutti gli appassionati di titoli simulativi. Il ritorno di una IP storica come Flight Simulator apre le porte a quei tipi di titoli più casual che, nel corso degli anni, hanno lasciato il posto a produzioni più cinematografiche. Microsoft tiene molto a questo titolo, il quale verrà supportato per molto tempo.

Flight Simulator: il ritorno del simulatore per eccellenza

Tramite un post sul blog ufficiale, il team di sviluppo ha svelato che il titolo supporterà anche contenuti sviluppati da terze parti e dalla community; quest’ultime legate sicuramente alla creazione di Mod. Al momento, la casa di Redmond non ha ancora specificato in che modo verrà in aiuto all’utenza per la disponibilità dei contenuti della community; molto probabilmente verrà reso disponibile una sorta di market dove sarà possibile visionare i contenuti gratuiti o a pagamento disponibili per il titolo. Microsoft ha, inoltre, fatto sapere che il gioco sarà accessibile a qualunque tipo di giocatore, oltre che giocabile nel modo che preferiamo con gli accessori e i controller che vogliamo.