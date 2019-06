Mortal Kombat 11: Ed Boon lascia presagire l’arrivo del Joker

Mortal Kombat 11 viene e verrà supportato ampiamente tramite DLC, e il direttore della serie, Ed Boon, ama stuzzicare i fan su Twitter suggerendo i personaggi che potrebbero arrivare in futuro. I suoi tweet più recenti riportano alcuni testi della canzone The Joker della Steve Miller Band. Comprensibilmente, molti fan hanno subito pensato all’arrivo del famoso villain dei DC Comics nel picchiaduro di NetherRealm Studios.

Grazie agli sforzi dei dataminer, sappiamo già che i file per Joker esistono in Mortal Kombat 11. Tramite il loro lavoro erano già trapelato altri personaggi che sono poi arrivati nel gioco, inclusi Spawn, Sindle e Nightwolf, quindi è facile credere che anche il resto del leak possa essere accurato.

Tuttavia, il primo Kombat Pack dovrebbe contenere solo altri due kombattenti, e ci sono più indizi che fanno pensare che saranno Ash Williams di Evil Dead e Terminator. Considerato questo, è possibile che il Joker venga rilasciato come parte del successivo Kombat Pack, o forse anche come personaggio speciale completamente separato.

Mortal Kombat 11 è ora disponibile per PC, PS4, Switch e Xbox One.

Some people call me the Cowboy…

— Ed Boon (@noobde) June 20, 2019