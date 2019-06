Risk of Rain 2: l’update Scorched Acres sarà disponibile in settimana

Il nuovo titolo di Hopoo Games, il roguelike Risk of Rain 2, sta riscuotendo un enorme successo tra i giocatori nonostante sia ancora in Accesso Anticipato. Qualche tempo fa, il team di sviluppo ha pubblicato una roadmap dei contenuti in arrivo, svelando la programmazione di quattro major update. Oggi, è stato svelato su Twitter la data di arrivo dell’update di giugno.

Risk of Rain 2: svelati alcuni dei contenuti in arrivo

Hopoo Games ha svelato su Twitter che l’update, chiamato Scorched Acres, sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 25 giugno. Nonostante la maggior parte dei contenuti non sia stata ancora resa nota, gli sviluppatori hanno confermato che è previsto l’arrivo di un nuovo sopravvissuto chiamato Rex, metà pianta e metà robot, che sarà sbloccabile tramite una specifica quest. In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo ad un video gameplay che mostra Rex in azione.