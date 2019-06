Steam: arriva il tag ufficiale LGBTQ+

Steam ha ufficialmente introdotto il tag LGBTQ+ , in seguito alla richiesta di uno sviluppatore. Come riportato giovedì da Kotaku, lo sviluppatore indipendente Yitz ha iniziato la conversazione con Valve, immaginando che il tag sarebbe stato appropriato per la loro visual novel To The Dark Tower. Il modo in cui un gioco viene taggato, in particolare per i lavori più piccoli, può essere vitale per la sua visibilità e il conseguente successo. Steam ha centinaia di tag approvati per l’algoritmo del marketplace da selezionare e raccomandare ai giocatori quando accedono, ma LGBTQ+ non era fra questi.

Steam: il tag ufficiale LGBTQ+ potrebbe creare problemi?

Kotaku riferisce che è sorta qualche preoccupazione sul fatto che un tale tag potesse causare dei flame, ma alla fine gli sviluppatori hanno deciso che alcune persone si comportano male a prescindere e che quindi non sarebbe stato un problema.

Prima dell’inserimento del tag LGBTQ +, la cosa più vicina a esso su Steam era il tag Female Protagonist, che ovviamente indica un interesse per la diversità ma è molto più limitato. Quindi, Yitz si è detto soddisfatto di questo risultato.

Al momento ci sono circa 100 giochi con il tag LGBTQ + nella scheda dei giochi più popolari di Steam.

