My Friend Pedro segna il più grande lancio su Switch per Devolver Digital

Il supporto che un publisher come Devolver Digital sta dando ad una console come Nintendo Switch si sta rivelando decisamente una carta vincente. La dimostrazione viene proprio dalla recente uscita del folle titolo action My Friend Pedro.

Devolver Digital, infatti, ha svelato tramite un post su Twitter che il titolo con protagonista la banana Pedro, sviluppato da DeadToast Entertainment, si è rivelato essere il più grande lancio della compagnia su Nintendo Switch, confermando come la console ibrida sia ottima per i titoli sopra le righe del publisher. Un successo dimostrato anche dalle vendite di Katana Zero, secondo titolo più venduto velocemente, con 100mila copie nella prima settimana.

My Friend Pedro is one of our best launches yet and our biggest launch to date on Nintendo Switch!

Congrats to @deadtoast_com and thank you to the amazing community that followed it from its start on sites like @Newgrounds years ago!https://t.co/yYoNKIeF4g pic.twitter.com/Dn9xYLEx16

— Devolver Digital (@devolverdigital) June 21, 2019