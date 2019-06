Zelda Maker: Nintendo sta considerando l’idea

Zelda Maker è il sogno di molti fan, specialmente negli ultimi anni, dopo il successo dell’eccellente Super Mario Maker. Le speranze si sono riaccese dopo che all’E3 2019 è stato mostrato il Chamber Dungeon, presente nel remake di Link’s Awakening. Potremmo quindi vedere finalmente realizzato questo sogno? Per il produttore della serie di The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, c’è sicuramente una possibilità.

Zelda Maker: Aonuma lascia la speranza accesa

Quando è stato chiesto in un’intervista con Kotaku se Nintendo avesse intenzione di prendere in considerazione Zelda Maker, Aonuma ha risposto che l’avrebbe tenuto a mente. “Non posso predire il futuro, ma se le persone ameranno l’idea di creare dungeon, terrò questo in mente andando avanti”.

Speriamo quindi che la modalità Chamber Dungeon di Link’s Awakening abbia davvero successo, perché un gioco interamente dedicato alla creazione dei dungeon di Zelda sarebbe davvero incredibile.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening uscirà in esclusiva su Switch il 20 settembre.

