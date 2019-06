Final Fantasy VIII Remastered: la versione PC avrà caratteristiche esclusive

Final Fantasy VIII Remastered, che è stato annunciato per la prima volta durante la conferenza di Square Enix all’E3 2019, conterrà molte nuove funzionalità per rendere la progressione più personalizzabile e più facile per i giocatori. Secondo una recente intervista con Yoshinori Kitase, il remaster avrà tre nuove meccaniche integrate: tripla velocità, mosse speciali sempre disponibili e nessun incontro casuale.

Final Fantasy VIII Remastered: gli utenti PC riceveranno dei bonus esclusivi

Se queste notizie sono certamente positive sia per i fan di lunga data sia per i nuovi arrivati, c’è naturalmente un avvertimento. Sfortunatamente per coloro che preferiscono la versione console del titolo, quella per PC avrà le seguenti caratteristiche esclusive:

Acquisisci tutti gli oggetti, abilità, mosse speciali e carte Triple Triad

Max livello GF, Gil e Magic

Impostazioni di sistema altamente personalizzabili

Sebbene non sia ancora chiaro il motivo per cui queste meccaniche siano assenti nelle versioni console, il fatto stesso è stato espressamente chiarito dal produttore. Speriamo che una spiegazione più approfondita riguardo a questa esclusività arrivi nei prossimi mesi.

Final Fantasy VIII Remastered uscirà nel corso del 2019 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ricordatevi di passare dalla nostra sezione Games.