Electronic Arts: Anthem non ha avuto la partenza che speravamo

Electronic Arts non è contenta della partenza di Anthem, nonostante il CEO Andrew Wilson creda che il gioco di base sia avvincente e che possa essere trasformato in qualcosa di speciale. Parlando con GameDaily.biz , Wilson ha spiegato che la sfida iniziale era quella di provare a soddisfare due gruppi: il primo alla ricerca di una narrativa tradizionale di BioWare e il secondo alla ricerca di uno spietato sparatutto. Ma, come abbiamo visto nella nostra recensione, qualcosa è andato storto

Electronic Arts: con Anthem abbiamo cercato di accontentare due diversi tipi di pubblico

Wilson ha fatto notare che oggi ci sono bambini di 12 anni che non erano ancora nati quando BioWare ha iniziato a creare giochi, e hanno aspettative diverse su come dovrebbe essere un loro gioco nel contesto del mondo in cui sono cresciuti. Come risultato di ciò, BioWare deve evolversi e ascoltare sia i giocatori vecchi che quelli nuovi e cercare di mantenere le promesse che hanno fatto a quei giocatori.

Wilson ha anche affermato che un gioco come Anthem vive per generazioni, e anche se non ha avuto l’inizio che molti si aspettavano da esso continueremo a supportarlo. Ora ci sarà da vedere se il gioco si riprenderà in un mercato sempre più competitivo, o se l’arrivo di giochi come Borderlands 3 metterà la parola fine sul gioco di Bioware.

