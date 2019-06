Final Fantasy VII Remake: Nomura rivela che ci saranno nuove materia

Final Fantasy VII Remake è stato il protagonista dell’ultimo numero di Famitsu, la rivista giapponese ha pubblicato un’intervista al regista Tetsuya Nomura, grazie alla quale siamo venuti a conoscenza di tanti nuovi dettagli sul gioco. Nella giornata di ieri l’intervista è stata pubblicata online, ed è interessante notare che questa versione include informazioni aggiuntive non stampate sulla rivista.

Final Fantasy VII Remake: alcune materie presenti nel gioco originale saranno rimosse

In particolare, Nomura ha parlato del sistema Materia, che funzionerà fondamentalmente come nel gioco originale, dove venivano inserite in armi e accessori. Detto questo, ci saranno nuove Materia e altre verranno eliminate per andare incontro al nuovo sistema di battaglia.

Nomura ha anche confermato che la Materia inserita nell’equip sarà visibile sui personaggi.

Final Fantasy VII Remake sarà lanciato su PS4 il 3 marzo 2020. Nessun’altra piattaforma è stata annunciata finora.

