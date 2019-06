NBA 2K19: scatta la rivolta dei fan per la pubblicità in-game

NBA 2K19 sta diventando il bersaglio delle critiche dei fan, dato che il gioco ora presenta degli spot, non skippabili, prima delle partite. Come la maggior parte delle persone può probabilmente indovinare, la mossa ha portato a una quantità enorme di feedback negativo da parte dei fan del franchise.

NBA 2K19: la rivolta dei fan

I giocatori di NBA 2K19 si sono fiondati su Twitter e Reddit per esprimere il loro scontento, con molti di loro frustrati dal fatto che un gioco che hanno pagato a prezzo pieno ora li costringesse a guardare gli annunci pubblicitari. Non è chiaro se gli annunci saranno temporanei o permanenti, ma il danno a livello di immagine è già stato fatto

Forse la cosa più preoccupante, in tutta questa faccenda, è la possibilità che altre software house pensino di inserire gli annunci nel prossimo futuro. Oggigiorno le proposte di legge contro le loot-box stanno spuntando in tutto il mondo, e se la pratica venisse messa al bando non sembra troppo inverosimile che gli editori possano cercare di compensare la perdita di entrate vendendo spazi pubblicitari nei loro giochi, immaginate di dover guardare le pubblicità prima di una partita a Call of Duty o a Fifa…

NBA 2K19 è ora disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

