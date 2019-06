Ape Escape: Sony crea un account twitter, nuovo gioco in arrivo?

Ape Escape ha finalmente un suo account twitter, appena creato da Sony Japan. Quella che normalmente sarebbe considerata una mossa banale, ci ha colpito perché il primo tweet dell’account presenta uno screenshot di una foresta con una delle scimmie iconiche nascoste dietro un albero, insieme a un misterioso messaggio.

Ape Escape: novità in arrivo per il ventennale della saga?

Il messaggio dice: “Sono passati venti anni da allora. Sono in giro da un sacco di tempo, ma mi chiedo se c’è qualcuno là fuori a inseguirmi…? “. La citazione fa riferimento anche a Piposaru, che è gioco della serie uscito esclusivamente in Giappone nel 2001.

Il che ci fa pensare che qualcosa sia in ballo in vista dell’anniversario del primo Ape Escape, che cade nella giornata di domani. Magari un nuovo gioco in arrivo? O come va di moda ora una remastered/remake?

Ape Escape è una serie di videogiochi platform sviluppati principalmente da SCE Japan Studio e pubblicati da Sony Computer Entertainment, a partire dal 1999.

