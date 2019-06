Alpha Protocol: ecco perché è stato rimosso da Steam

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato la notizia della rimozione di Alpha Protocol dallo store di Steam. Stando alle parole di di un portavoce di SEGA (publisher del gioco), i diritti legati all’IP sarebbero scaduti e, tecnicamente, tornati in mano ad Obsidian Entertainment, il team di sviluppo. A quanto pare, però, la situazione è andata diversamente.

Alpha Protocol: SEGA chiarisce la situazione

Nelle ultime ore, SEGA ha chiarito ufficialmente la questione svelando che non sono stati i diritti di pubblicazione ad essere scaduti, bensì i diritti legati alle tracce musicali presenti nel titolo. Nel gioco, infatti, (specialmente durante le boss fight) è possibile ascoltare brani protetti da copyright come Turn Up The Radio di Autograph, i cui diritti non sono stati rinnovati portando il titolo ad essere rimosso dalla vendita. I diritti di pubblicazione, perciò, restano in mano a SEGA.