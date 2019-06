Star Wars Battlefront II: nuovi personaggi e veicoli col prossimo update

Nonostante l’attenzione degli appassionati si stia piano piano spostando su Star Wars Jedi Fallen Order e il nono episodio cinematografico L’Ascesa di Skywalker, il titolo sparatutto di Electronic Arts, Star Wars Battlefront II, ha ancora molto da dire. Infatti, il publisher ha recentemente pubblicato un video con i contenuti in arrivo col prossimo update.

Star Wars Battlefront II: ecco i contenuti in arrivo

Con un nuovo video del Community Update, Electronic Arts ha svelato i contenuti in arrivo sullo sparatutto nei prossimi giorni, i quali saranno sia nuovi personaggi che veicoli. Più nel dettaglio citiamo l’arrivo dei potenti Droideka, il tank della Repubblica TX-130 e Anakin Skywalker da The Clone Wars, le truppe 212th Recon Division e 41st Scout Battalion, un nuovo pianeta chiamato Felucia e tanto altro. Per un visione più approfondita dei contenuti vi lasciamo al video in calce.