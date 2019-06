Gears 5: la componente Map Builder si mostra in video

Nonostante Microsoft e The Coalition non stiano mostrando nulla riguardante la campagna principale di Gears 5, molto è stato svelato sulle componenti multiplayer del titolo sparatutto. Tra le quali figura anche la modalità Map Builder.

Gears 5: mappe da condividere con l’intera community

Oltre alle modalità Versus e Fuga, c’è spazio anche per la componente denominata Map Builder. Come indica il nome, questa componente permetterà ai giocatori di creare mappe e percorsi per la modalità Fuga da giocare e condividere con il resto della Community. Grazie ad un nuovo video pubblicato da IGN è possibile vedere gli strumenti utili alla creazione delle mappe, oltre alle varie opzioni di personalizzazione che alimenteranno la fantasia dei giocatori. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 10 settembre.