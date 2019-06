Samurai Shodown: un trailer ci presenta Wu Ruixiang

Nonostante manchino pochi giorni al lancio ufficiale del nuovo Samurai Shodown, il quale sancisce il ritorno della storia IP picchiaduro, SNK continua a presentare i combattenti presenti nel roster. Il nuovo trailer ci presenta il diciassettesimo combattente: Wu Ruixiang.

Samurai Shodown: una guerriera un po’ imbranata

Il nuovo trailer, visibile in calce alla notizia, ci mostra il diciassettesimo combattente: la guerriera Wu Ruixiang. Questa giovane ragazza presenta uno stile di combattimento molto particolare. La guerriera, infatti, è equipaggiata con una sorta di scudo magico che, oltre alle solite combo melee, permette di evocare magie e parare i colpi in arrivo per poi rispedirli direttamente al mittente. Lo scudo, infine, può evocare anche un enorme dragone. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal prossimo 25 giugno; arriverà su PC, Stadia e Switch entro la fine dell’anno.