La bambola assassina: una possibile trama per l’ipotetico sequel

La bambola assassina (qui trovate l’ultima clip) è il film che rilancia una delle figure più inquietanti del panorama horror: Chucky, protagonista di ben 7 pellicole uscite tra il 1988 e il 2017. Il nuovo pupazzo, che è doppiato dal celebre Mark Hamill, sarà al centro di vicende inedite che riscrivono completamente le origini del personaggio.

La bambola assassina: ci sarà un sequel?

Attualmente non si ha la certezza di un sequel, ma il regista della realizzazione, Lars Klevberg (Polaroid) ha commentato, in un’intervista condotta da Bloody Disgusting, che ha già in mente cosa mettere nel seguito: si tratta di alcune creature che appaiono al termine del lungometraggio e non vogliamo andare più nel dettaglio per non spoilerarvi l’opera. In attesa di altri dettagli, vi ricordiamo che il prodotto è uscito nelle sale italiane il 19 giugno scorso.