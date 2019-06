Il Re Leone: in uno spot Simba e Nala cantano Can You Feel the Love Tonight

Il Re Leone si sta avvicinando sempre di più alla sua data di uscita e in attesa del rilascio vengono pubblicate sempre nuove clip sul remake in live action di uno dei classici più noti di casa Disney. Se qualche settimana fa vi avevamo riportato un filmato incentrato su un noto personaggio, oggi è il momento di mostrarvi qualcosa di diverso.

Il Re Leone: la clip nostalgica

Il video in questione (che trovate qui sotto), disponibile sul canale YouTube ufficiale di Walt Disney Studios, mostra Simba e Nala cantare Can You Feel the Love Tonight, brano composto originariamente da Elton John e Tim Rice, contenuto nella pellicola animata del 1994. I due leoni, che avranno le voci di Beyoncé e Donald Glover (non a caso due performer musicali), si esibiscono quindi in uno dei pezzi più amati della Disney, ricordato con commozione dai più nostalgici anche grazie all’Oscar ottenuto come Miglior Canzone insieme a Circle of Life e ad Hakuna Mata.